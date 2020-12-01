Ноябрь в Киеве оказался теплее климатической нормы
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.
"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура ноября в Киеве составила + 3,8 ° C, что выше климатической нормы на 1,7 ° C", - говорится в сообщении.
Метеорологи отмечают, что температурный режим нынешнего ноября в столице был достаточно контрастным, ибо первая декада оказалась теплее климатической нормы почти на 4 ° C, вторая - холодной на полградуса, а температурный режим третьей декады вновь превысил средние многолетние показатели на 2,4 ° C .
Отмечается, что холодное было 30-го числа, когда минимальная температура снизилась под утро до 3,8 ° C с отметкой "минус", а теплое - 7 ноября, когда максимальная температура поднялась после полудня до + 11,7 ° C.
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