НБУ упростил органам местного самоуправления доступ к кредитованию

1 декабря, 2020, 16:15

Национальный банк Украины (НБУ) пересмотрел отдельные требования к оценке финансового состояния должников-органов местного самоуправления для предоставления им упрощенного доступа к кредитам

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, НБУ пересмотрел отдельные требования к оценке финансового состояния должников-органов местного самоуправления при расчете размера кредитного риска.

"В частности, банки могут определять класс заемщика муниципалитета эмитента ценных бумаг на основании его кредитного рейтинга. В случае отсутствия такого рейтинга по гривневым ценными бумагами банки имеют право определять класс заемщика на основании кредитного рейтинга Украины по международной шкале, пониженного на один уровень", - говорится в сообщении.

Кроме того, регулятор повысил значение коэффициентов, по которым муниципальные облигации принимаются в качестве залога при расчете кредитного риска.

"Такие изменения будут способствовать активной кредитной поддержке банками органов местной власти, развитию региональных инфраструктурных проектов и рынка ценных бумаг в целом и являются продолжением шагов Национального банка, которые он осуществляет для возобновления кредитования и поддержки экономики", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, добавили в НБУ, до 1 января 2022 года банкам продлено разрешение не применять при определении приемлемости обеспечения требование о наличии договора страхования предмета залога.

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