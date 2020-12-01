НАПК: законопроект по решению вызванного КСУ кризиса отменяет заключения за ложь в е-декларациях
Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
"Во время парламентских выборов практически каждая партия декларировала нетерпимость к коррупции и достойное наказание для коррупционеров. К сожалению, рабочая группа в Верховной Раде, на которую была возложена задача решить конституционный кризис, проигнорировала запрос общества на справедливое наказание коррупционеров и положения программ соответствующих политических сил" , - говорится в сообщении.
В НАПК уверены, что такое наказание не будет способствовать предотвращению коррупции.
"Даже те лица, которые умышленно отмечают в декларации недостоверные сведения на сумму от 3000 прожиточных минимумов (от 6,306 млн грн и более, в том числе если это будут сотни миллионов гривен) караться только штрафом - от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов (от 51 тыс . грн до 85 тыс. грн) ", - констатируют в НАПК.
За непредставление декларации также предусмотрено только штраф (от 42 500 грн до 51 тыс. Грн), общественные работы и запрет занимать определенные должности.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил , что система е-декларирования в Украине будет работать. Позже президент призвал председателя КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку .
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.
- В Раде зарегистрировали законопроект Разумкова о восстановлении е-декларирования. Зато законопроект Зеленского, который предусматривает роспуск КСУ, раскритиковали даже во фракции "Слуги народа".
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