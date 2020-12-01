Наезд на людей в Трире: среди жертв - маленький ребенок

1 декабря, 2020, 19:03

Число жертв наезда в пешеходной зоне города Трир на западе Германии возросло до 4

Об этом сообщает focus.de.

Отмечается, что количество погибших увеличилось до четырех человек.

Полиция подтвердила, что среди жертв есть ребенок, но не комментировала его возраст.

По словам очевидцев, во время наезда внедорожника на прохожих на главном рынке на несколько метров отлетела детская коляска. Люди кричали и в панике пытались спрятаться в магазинах.

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В полиции заверили, что центр города окружен патрулями и безопасен.

Также в полиции отметили, что задержанному на месте преступления мужчине 51 год.

# TR0112

Was wir bisher bestätigen können:



Mehrere Tote, darunter ein Kleinkind

Mehrere Verletzte

51-jähriger Tatverdächtiger festgenommen



Wir sind weiterhin mit starken Kräften für Eure Sicherheit vor Ort und arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung der Hintergründe. - Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

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