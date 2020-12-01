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Espreso.tvОбществоНаезд на людей в Трире: среди жертв - маленький ребенок

Наезд на людей в Трире: среди жертв - маленький ребенок

Число жертв наезда в пешеходной зоне города Трир на западе Германии возросло до 4

Об этом сообщает focus.de.

Отмечается, что количество погибших увеличилось до четырех человек.

Полиция подтвердила, что среди жертв есть ребенок, но не комментировала его возраст.

По словам очевидцев, во время наезда внедорожника на прохожих на главном рынке на несколько метров отлетела детская коляска. Люди кричали и в панике пытались спрятаться в магазинах.

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В полиции заверили, что центр города окружен патрулями и безопасен.

Также в полиции отметили, что задержанному на месте преступления мужчине 51 год.

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