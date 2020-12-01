Между участниками акции возле Рады и полицейскими произошло столкновение

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Митингующие перекрыли дорогу и мешают народным избранникам беспрепятственно покинуть территорию законодательного органа Украины. На неоднократные предупреждения правоохранителей прекратить противоправные действия и не нарушать правопорядок, участники акции не реагировали. Поэтому, полицейские частично оттеснили граждан и сделали коридор для прохода народных депутатов в ВРУ. В этот момент между участниками акции и правоохранителями произошла небольшая потасовка", - говорится в сообщении.

Кроме того, другая группа участников митинга, на улице Шелковичной у комитетов ВРУ, заблокировала движение автомобилей для въезда и выезда.

Сейчас полицейские проводят с участниками акции превентивную работу чтобы восстановить правопорядок.

Правоохранители в очередной раз призывают организаторов и участников мероприятий не прибегать к провокационным противоправным действиям и не нарушать требований действующего законодательства.

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