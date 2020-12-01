Массовая вакцинация украинцев от COVID-19 закончится к концу 2021, - СНБО
Об этом заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко в эфире Украины 24 .
"До конца будущего года, я думаю, мы уже закончим вакцинацию всего населения Украины - тех, кто этого захочет", - сказал он.
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Он заявил, что необходимо провести правильную агитацию, чтобы прививки сделало всего людей.
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