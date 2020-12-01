1 декабря, 2020, 14:05

Максимальный размер пособия по безработице с 1 декабря увеличился до 9080 грн / месяц в связи с повышением прожиточного минимума

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, максимальный размер пособия по безработице вслед за увеличением прожиточного минимума с 1 декабря увеличился до 9080 грн.

Так, отмечается, что максимальный размер пособия по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который сейчас составляет 2270 грн. При этом в пресс служба заметили, что размер помощи определяется для каждого безработного индивидуально. Он зависит от официальной заработной платы безработного и его страхового стажа.

Отмечается, что размер минимальной помощи по безработице остался без изменений.

"На период карантина постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы размер минимальной помощи по безработице увеличен с 650 до 1000 гривен", - напомнили в пресс служба.

Напомним, в Украине с 1 декабря прожиточный минимум на одного человека вырос до 2189 грн , что на 71 грн больше предыдущего показателя.

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