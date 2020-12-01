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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника

Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника


фото: Getty Images
Сегодня, 1 декабря, будут сыграны восемь матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига чемпионов

5-й тур

1 декабря

Группа А

19:55 "Локомотив" (Россия) - "Зальцбург" (Австрия), прямая трансляция на Megogo i телеканале "Футбол 3"

22:00 "Атлетико" (Испания) - "Бавария" (Германия), прямая трансляция на Megogo и телеканале "Футбол 3"

Группа B

19:55 "Шахтер" (Украина) - "Реал" (Испания), прямая трансляция на Megogo и телеканале "Футбол 1"

22:00 "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Интер" (Италия), прямая трансляция на Megogo

группа С

22:00 "Порту" (Португалия) - "Манчестер Сити" (Англия), прямая трансляция на Megogo

22:00 "Марсель" (Франция) - "Олимпиакос" (Греция), прямая трансляция на Megogo

Группа D

22:00 "Ливерпуль" (Англия) - "Аякс" (Нидерланды), прямая трансляция на Megogo и телеканале "Футбол 2"

22:00 "Аталанта" (Италия) - "Мидтьюланн" (Дания), прямая трансляция на Megogo

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