Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига чемпионов
5-й тур
1 декабря
Группа А
19:55 "Локомотив" (Россия) - "Зальцбург" (Австрия), прямая трансляция на Megogo i телеканале "Футбол 3"
22:00 "Атлетико" (Испания) - "Бавария" (Германия), прямая трансляция на Megogo и телеканале "Футбол 3"
Группа B
19:55 "Шахтер" (Украина) - "Реал" (Испания), прямая трансляция на Megogo и телеканале "Футбол 1"
22:00 "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Интер" (Италия), прямая трансляция на Megogo
группа С
22:00 "Порту" (Португалия) - "Манчестер Сити" (Англия), прямая трансляция на Megogo
22:00 "Марсель" (Франция) - "Олимпиакос" (Греция), прямая трансляция на Megogo
Группа D
22:00 "Ливерпуль" (Англия) - "Аякс" (Нидерланды), прямая трансляция на Megogo и телеканале "Футбол 2"
22:00 "Аталанта" (Италия) - "Мидтьюланн" (Дания), прямая трансляция на Megogo
- 25 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" крупно проиграл в Менхенгладбахе "Боруссии" .
- В другом матче 4-го тура Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил миланский "Интер" со счетом 0: 2 .
- 27 ноября стало известно, что нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема рискует пропустить матч Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".
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