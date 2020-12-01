Локдаун надо ввести на 21 день, чтобы от него был эффект, - Радуцкий

1 декабря, 2020, 16:03

Введение жесткого карантина на срок менее, чем 21 день, будет малоэффективным

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий.

"Вводить жесткий карантин, к сожалению, надо - минимум на 21 день - потому что инкубационный период распространения длится от 14 до 21 дня. Как показывает опыт других стран, после 21-дневного ограничения количество заболевших очень замедляется. Поэтому, я считаю, что срок более 21 дня нам не очень подходит", - сказал он.

Радуцкий заявил, что локдаун лучше ввести до праздников.

Читайте также: "В декабре или со 2 января": Данилов заявил, что локдаун в Украине точно будет

"Я бы вводил карантинные меры именно сейчас - и на 3 недели. Добился бы за счет этого карантина уменьшения заболеваемости - а где-то на католическое Рождество где-то открыл бы страну, чтобы люди отпраздновали", - подытожил нардеп.