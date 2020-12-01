Легендарный боксер Холифилд согласился вернуться в ринг в 58 лет

1 декабря, 2020, 18:43

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд согласился вернуться в ринг в 58 лет

Об этом сообщает Talk Sport.

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Гленн Маккрори рассказал, что они с Холифилдом договорились о поединке во время телефонного разговора.

"Я говорил с Холифилдом по телефону на днях, и он сказал, что готов драться со мной. Эвандер убегал от меня 30 лет, а теперь наконец набрался храбрости. Думаю, бой состоится в апреле. Я разговаривал с Джо Брауном и Джимом Фриманом из Bare Knuckle Boxing, и они хотят поставить его на O2 в апреле ", - сказал МакКрори.

58-летний Эвандер Холифилд был абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе с 1990 до 1992 года. В его активе 57 поединков, 44 победы, 10 поражений и две ничьи. Еще один бой признали не состоявшимся.

Свой предыдущий поединок американец провел в 2011 году, когда ему было 48 лет.

В июне Эвандер Холифилд заявил, что после возвращения на ринг планирует встретиться с Майком Тайсоном, Ленноксом Льюиса и Риддиком Боу.

1 декабря американский боксер Майк Тайсон заявил, что хочет драться каждые два месяца и провести третий бой с другим ветераном из США - Эвандером Холифилдом.

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