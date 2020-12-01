Китайский беспилотный зонд сел на Луне
1 декабря, 2020, 18:36
1 декабря Китай отрапортовал об успешной посадке миссии Chang'e 5 на Луну
Об этом сообщает Национальное космическое агентство Китая, передает Alfa Centauri.
Отмечается, что до 6 декабря аппарат должен собрать образцы и перегрузить их в орбитальный модуль. После чего он отправится на Землю.
Китайские радиолюбители уже успели поймать сигнал с посадочного аппарата.
А Китайское космическое ведомство поделилось видео процесса посадки в Twitter:
CCTV-13 just ran this. #China #Moon # Change5 pic.twitter.com/gxXBNr7mz6- Jonathan Amos (@BBCAmos) December 1, 2020
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