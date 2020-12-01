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Espreso.tvОбществоКитайский беспилотный зонд сел на Луне

Китайский беспилотный зонд сел на Луне

1 декабря Китай отрапортовал об успешной посадке миссии Chang'e 5 на Луну

Об этом сообщает Национальное космическое агентство Китая, передает Alfa Centauri.

Отмечается, что до 6 декабря аппарат должен собрать образцы и перегрузить их в орбитальный модуль. После чего он отправится на Землю.

Китайские радиолюбители уже успели поймать сигнал с посадочного аппарата.

А Китайское космическое ведомство поделилось видео процесса посадки в Twitter:

 

 

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