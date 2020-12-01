КСУ планирует возобновить заседания 8 декабря

Об этом говорится на сайте суда.

8 и 10 декабря запланировано заседание Палаты КС, 9 декабря - заседание Первого сената Конституционного Суда.

Повестка дня заседаний была обнародована на сайте суда.

8 декабря суд планирует продолжить рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов относительно толкования положения 4 абзаца преамбулы Конституции Украины о "достойных условиях жизни" (закрытая часть заседания). Также планируется рассмотреть вопрос о начале конституционного производства по представлению 47 народных депутатов относительно конституционности ряда положений Уголовного процессуального кодекса Украины о спецконфискации и рассмотреть вопрос о продлении срока коллегиями судей Первого и Второго сенатов КС постановления об открытии или отказе в открытии конституционных производств по делам по конституционным жалобам и по конституционным представлениям.

10 декабря суд продолжит рассмотрение дела по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады по правам человека относительно соответствия Конституции Украины некоторых положений законов о государственной службе и о службе в органах местного самоуправления.

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