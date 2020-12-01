Хорватия ограничила въезд иностранцев до 15 декабря, - посольство

1 декабря, 2020, 12:19

Хорватия ограничила въезд иностранцев на период с 1 по 15 декабря 2020 года

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба посольства Украины в Республике Хорватия.

Согласно сообщению, 30 ноября 2020 Штаб гражданской защиты Республики Хорватия принял решение о временном запрете и ограничении пересечения границы Республики Хорватия.

"Решение вступает в силу 1 декабря и действует до 15 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

В то же время, в пресс-службе отметили, что запрет не распространяется на граждан Украины, которые имеют действительный вид на жительство в Европейском Союзе и прибывают в Хорватию из стран ЕС, входящих в "зеленый" список стран, определенных Европейским центром по контролю и профилактике заболеваний, не имеют признаков болезни и не были в тесном контакте с больным человеком.

Кроме того, граждане Украины с видом на жительство в странах ЕС, которые проезжали транзитом без задержания через другие страны ЕС к контрольно-пропускных пунктов Хорватии, на пограничном пересечении должны доказать, что они не задерживались в транзитных странах. В таком случае, запрет не будет распространяться и на них.

Также отмечается, что граждане, которые направляются из стран ЕС, смогут въезжать в Хорватию при предъявлении негативного ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не позднее 48 часов, или с обязательным прохождением самоизоляции к сдаче теста в Хорватии.

При исключительных основаниях запрет въезда не будет действовать на украинских медицинских работников, исследователей в области здравоохранения, работников по уходу за престарелыми, пограничников, работников в транспортной отрасли, дипломатов, сотрудников международных организаций, военных, полицейских, работников в гуманитарной сфере и лиц гражданской защиты при исполнении своих служебных обязанностей. К этой категории также относятся лица, которые путешествуют транзитом или путешествуют с целью обучения, моряки, а также лица, которые путешествуют по неотложным личных, семейных или деловых причин.

В пресс-службе также отметили, что лица, которые направляются через Хорватию транзитом, должны покинуть страну в течение 12 часов с момента въезда.

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