Холифилд - следующий: Тайсон объявил о намерении драться каждые два месяца

1 декабря, 2020, 10:10

Американский боксер Майк Тайсон заявил, что хочет драться каждые два месяца и провести третий бой с другим ветераном из США - Эвандером Холифилдом

Об этом сообщает vRINGe.com .

54-летний Майк Тайсон после ничейного боя против 51-летнего Роя Джонса, заявил, что намерен и в дальнейшем поддерживать форму и регулярно проводить поединки.

"Я буду работать. Сейчас это стало для меня стилем жизни. Я больше никогда не буду" жирным или кокаиновой Майком ". Достаточно, с этим покончено. Мне приходилось проводить по 15 боев в течение года. Буду постоянно тренироваться и соревноваться, чтобы не терять форму . Я бы хотел драться каждые два месяца ", - сказал Тайсон.

Он добавил, что стремится провести третий бой с другим американцем Эвандером Холифилдом и рассчитывает начать с ним переговоры об организации поединка. По мнению Тайсона, их встреча побьет все рекорды платных трансляций.

Холифилд, которому сейчас 58 лет, и Тайсон провели два поединка 1996-м и 1997 годах. В обоих боях победил Холифилд. Во время второго поединка Тайсон откусил сопернику кусок уха.

Напомним, 29 ноября Майк Тайсон и Рой Джонс не согласились с ничейным результатом , который зафиксировали судьи по итогам их боя.

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