Гостаможслужба в ноябре перевыполнила план поступлений в госбюджет

1 декабря, 2020, 16:28

Государственная таможенная служба в ноябре 2020 года перевыполнила план поступлений в государственный бюджет на 2%, перечислив 35,86 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

Согласно сообщению, в ноябре Государственная таможенная служба выполнила план поступлений на 102% и перечислила в государственный бюджет 35,86 млрд грн при запланированных 35,15 млрд грн.

В частности, в общий фонд было перечислено 29,79 млрд грн, а в специальный - 6,08 млрд грн.

При этом отмечается, что в ноябре 2020 года поступления таможенных платежей увеличились на 18,2%, до 5,53 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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