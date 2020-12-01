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Google опубликовал рейтинг самых популярных среди украинцев видео на YouTube за 2020 год

Компания Google представила рейтинг видео 2020 года на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине

Об этом сообщается в официальном блоге YouTube.

На видеохостинге YouTube среди авторских видео в 2020 году украинцы больше всего смотрели развлекательный и познавательный контент, а также интервью известных людей.

Так, в рейтинге самых популярных видео этого года на YouTube лидером стала пародия от канала SILIRADA на хит белорусского исполнителя Мевля "Холодок". Второе и третье место заняли выпуски телевизионных шоу - "Холостячка" и "От пацанки к леди". Также, в десятку попало интервью Андрея Богдана Дмитрию Гордону.

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Итак, в десятку популярных среди украинцев видео 2020 году вошли:

1. Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародия)

2. Холостячка - Выпуск 1 от 23.10.2020

3. От пацанки до барышни. Выпуск 1. Сезон 4 - 17.02.2020

4. Богдан. Крах Зеленского, Ермак, бросок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона

5. Вернулись в ШКОЛУ на один День Челлендж!

6. Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

7. MORGENSHTERN - главный шоумен России-2020 / вДудь

8. CADILLAC (ПАРОДИЯ) - MORGENSHTERN & Элджи | ВНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)

9. Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск.

10. За сколько минут опарыши съедят бургер?

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