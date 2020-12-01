Гололедица и снег: синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде 2 декабря
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .
"2-го декабря в Украине будет преобладать влажная погода - снег и мокрый снег ожидаются на севере, в центральных областях и в южной части, кроме Запорожья и Крыма", - отметила синоптик.
Да, осадков присоединяться налипание мокрого снега, гололед.
"В большинстве областей Украины на дорогах и тротуарах, или там, где это называется дорогой или тротуаром - гололедица", - отметила Наталья Диденко.
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Существенные осадки маловероятны в среду на востоке Украины, а в западных областях вообще будет преобладать сухая, даже иногда солнечная погода.
Ветер будет восточного направления, умеренный, в восточной части усиливаться до штормового.
Температура воздуха в Украине ближайшей ночью предполагается 0 ° C ... -4 ° C, в западных областях -4 ° C ... -11 ° C. Днем она составит от -2 ° C до + 2 ° C, на крайнем юге до + 2 ° C ... + 5 ° C.
В Киеве 2-го декабря будет облачно, сыро, периодический небольшой снег или мокрый снег. Ночью до -1 ° C ... -4 ° C, днем около 0 ° C.
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