Гололедица и снег: синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде 2 декабря

1 декабря, 2020, 14:46

Украине 2 декабря температура воздуха днем будет колебаться от -2 ° C до + 5 ° C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"2-го декабря в Украине будет преобладать влажная погода - снег и мокрый снег ожидаются на севере, в центральных областях и в южной части, кроме Запорожья и Крыма", - отметила синоптик.

Да, осадков присоединяться налипание мокрого снега, гололед.

"В большинстве областей Украины на дорогах и тротуарах, или там, где это называется дорогой или тротуаром - гололедица", - отметила Наталья Диденко.

Существенные осадки маловероятны в среду на востоке Украины, а в западных областях вообще будет преобладать сухая, даже иногда солнечная погода.

Ветер будет восточного направления, умеренный, в восточной части усиливаться до штормового.

Температура воздуха в Украине ближайшей ночью предполагается 0 ° C ... -4 ° C, в западных областях -4 ° C ... -11 ° C. Днем она составит от -2 ° C до + 2 ° C, на крайнем юге до + 2 ° C ... + 5 ° C.

В Киеве 2-го декабря будет облачно, сыро, периодический небольшой снег или мокрый снег. Ночью до -1 ° C ... -4 ° C, днем около 0 ° C.

