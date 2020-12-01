Голкипер "Шахтера" посвятил болельщикам победу над "Реалом"

1 декабря, 2020, 22:36

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин посвятил болельщикам победу над мадридским "Реалом"

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

По словам Трубина, победа над "Реалом" в 5-м туре (2:0) принесла больше радости чем в 1-м (3:2).

"Сегодняшняя победа принесла больше радости, чем в 1-м туре ЛЧ, потому что сегодня мы сыграли на 0, а это очень важно для вратаря, защитников и команды в целом. Матч получился тяжелым не только для меня, а для всей команды. Мы верили в победу и друг в друга ", - сказал голкипер.

Анатолий Трубин признался, что команда хотела реабилитироваться перед болельщиками после провальных матчей с "Боруссией" (6:0 и 4:0).

"Поражения от "Боруссии" стали для всех тяжелым ударом, но у "Шахтера" психология победителя, поэтому мы смогли собраться в нужный момент и выиграть. Реабилитировались в глазах болельщиков, этот выигрыш для них. Победу почувствовали только после финального свистка, ведь такие команды наказывают, когда ты расслабился. Нужно играть до конца", - рассказал вратарь.

"Шахтер" имеет 7 очков и занимает в турнирной таблице группы B второе место. 7 пунктов имеет и "Реал", однако по результатам личных встреч уступает украинском. У "Интера" 2 балла и последняя позиция. Лидером квартета является "Боруссия", которая набрала 8 очков.

Итальянский и немецкий клубы свой матч начали в 22:00. По состоянию на 33-ю минуту "Боруссия" проигрывает "Интеру" со счетом 0:1.

1 декабря во 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 2:0 .