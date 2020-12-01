ЕС может принять вакцину Pfizer и BioNTech против COVID-19 до конца года

1 декабря, 2020, 20:03

Европейские регулирующие органы могут утвердить первую вакцину от COVID-19 Pfizer и BioNTech до конца 2020 года

Об этом заявило Агентство Европейского союза по лекарственным средствам, передает AP .

Агентство планирует на 29 декабря совещание, на котором решит, достаточно ли данных по безопасности и эффективности вакцины для ее утверждения. Это будет вакцина фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech. А уже 12 января соответствующую процедуру может пройти вакцина компании Moderna.

AP добавляет, что эти временные рамки означают, что вакцины будут одобрены сначала в США и Великобритании.

Напомним, что в США осуществили первую поставку вакцин Pfizer от коронавируса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb