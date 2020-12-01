Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником

1 декабря, 2020, 19:50

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича своим внештатным советником

Об этом сообщает пресс-служба ОПГ.

Ермак назначил спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

"Задача господина Арестовича - дать исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или оскорблений. Мы - единая команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну", - отметил Ермак.

Он отметил, что среди задач советника по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны - согласование позиций профильных ведомств и наработки "единого голоса".

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