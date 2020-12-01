Документ отменяет норму о "кэшбеке", которая вызвала возмущение в обществе, - Ермак об отсрочке РРО

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня парламент принял законопроект, который на год откладывает обязательное использование кассовых аппаратов для физических лиц - предпринимателей II-IV групп. Чтобы срочно решить ситуацию, президент Владимир Зеленский подал законопроект как неотложный, и на его базе фракции нашли компромиссное решение, которое получило 319 голосов "за". Так что это - совместная работа", - написал Ермак.

Он отметил, что документ отменяет норму о так называемом кэшбеке, которая вызвала большое возмущение в обществе.

"Принятые поправки также уменьшают перечень рисковых видов деятельности и привязывают все лимиты к ставке минимальной заработной платы, в частности лимит фискализации", - написал Ермак

Он отметил, что важно, чтобы крупный бизнес не уклонялся от уплаты налогов, прячась за ФОПами.

Напомним, что Рада поддержала в целом президентский законопроект №4443-д об отсрочке внедрения кассовых аппаратов до 1 января 2022 года.

Также утром 1 декабря ФОПы вышли на акцию протеста под Верховную Раду против обязательного введения кассовых аппаратов и отмены упрощенной системы налогообложения.

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