COVID-19 в Украине: за прошедшие сутки выявлено 12 498 новых заражений, 221 человек умер

1 декабря, 2020, 08:52

По состоянию на утро вторника, 1 декабря, в Украине зафиксировано 745 123 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 12 548 - летальные, 355172 человека выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В течение суток 30 ноября было зафиксировано 12498 новых случаев коронавируса (из них дети - 586, медработники - 646), 221 пациент скончался, 10023 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 72277 случаев;

Винницкая область - 17 569 случаев;

Волынская область - 24 483 случая;

Днепропетровская область - 39 659 случаев;

Донецкая область - 23 157 случаев;

Житомирская область - 30 100 случаев;

Закарпатская область - 23 438 случаев;

Запорожская область - 31 608 случаев;

Ивано-Франковская область - 37 017 случаев;

Киевская область - 38 528 случаев;

Кировоградская область - 5382 случая;

Луганская область - 6350 случаев;

Львовская область - 46 891 случай;

Николаевская область - 18 985 случаев;

Одесская область - 45 838 случаев;

Полтавская область - 22 763 случая;

Ровенская область - 31 283 случая;

Сумская область - 29 627 случаев;

Тернопольская область - 28 095 случаев;

Харьковская область - 55 702 случая;

Херсонская область - 10 371 случай;

Хмельницкая область - 29 751 случай;

Черкасская область - 23 590 случаев;

Черновицкая область - 33942 случаи;

Черниговская область - 18 717 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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