COVID-19 в Украине: за прошедшие сутки выявлено 12 498 новых заражений, 221 человек умер
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
В течение суток 30 ноября было зафиксировано 12498 новых случаев коронавируса (из них дети - 586, медработники - 646), 221 пациент скончался, 10023 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
г. Киев - 72277 случаев;
Винницкая область - 17 569 случаев;
Волынская область - 24 483 случая;
Днепропетровская область - 39 659 случаев;
Донецкая область - 23 157 случаев;
Житомирская область - 30 100 случаев;
Закарпатская область - 23 438 случаев;
Запорожская область - 31 608 случаев;
Ивано-Франковская область - 37 017 случаев;
Киевская область - 38 528 случаев;
Кировоградская область - 5382 случая;
Луганская область - 6350 случаев;
Львовская область - 46 891 случай;
Николаевская область - 18 985 случаев;
Одесская область - 45 838 случаев;
Полтавская область - 22 763 случая;
Ровенская область - 31 283 случая;
Сумская область - 29 627 случаев;
Тернопольская область - 28 095 случаев;
Харьковская область - 55 702 случая;
Херсонская область - 10 371 случай;
Хмельницкая область - 29 751 случай;
Черкасская область - 23 590 случаев;
Черновицкая область - 33942 случаи;
Черниговская область - 18 717 случаев.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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