Без посредников: Минобороны Украины впервые осуществило закупку для ВСУ через агентство НАТО
1 декабря, 2020, 10:01
Министерство обороны осуществило первую закупку военных товаров через агентство по поддержке и снабжению НАТО
Об этом сообщила Миссия Украины в НАТО в Twitter.
"Завершилась первая в истории Минобороны закупка военных товаров без посредников - через Агентство НАТО по поддержке и поставке для нужд ВСУ", - говорится в сообщении.
Министерство приобрело гусеничную ленту для боевых машин пехоты.
Поздравляем @DefenceUA с самостоятельным выходом на международные и конкурентные рынки! Завершилась первая в истории Минобороны закупка без посредников военных товаров через @NSPA_NATO для нужд ВСУ. pic.twitter.com/7MmpKVd3Xk- UKR Mission to NATO (@UKRinNATO) November 30, 2020
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