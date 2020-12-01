Без посредников: Минобороны Украины впервые осуществило закупку для ВСУ через агентство НАТО

1 декабря, 2020, 10:01

Министерство обороны осуществило первую закупку военных товаров через агентство по поддержке и снабжению НАТО

Об этом сообщила Миссия Украины в НАТО в Twitter.

"Завершилась первая в истории Минобороны закупка военных товаров без посредников - через Агентство НАТО по поддержке и поставке для нужд ВСУ", - говорится в сообщении.

Министерство приобрело гусеничную ленту для боевых машин пехоты.

Поздравляем @DefenceUA с самостоятельным выходом на международные и конкурентные рынки! Завершилась первая в истории Минобороны закупка без посредников военных товаров через @NSPA_NATO для нужд ВСУ. pic.twitter.com/7MmpKVd3Xk - UKR Mission to NATO (@UKRinNATO) November 30, 2020