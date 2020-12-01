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Espreso.tvОбществоБез посредников: Минобороны Украины впервые осуществило закупку для ВСУ через агентство НАТО

Без посредников: Минобороны Украины впервые осуществило закупку для ВСУ через агентство НАТО


фото: twitter.com/UKRinNATO
Министерство обороны осуществило первую закупку военных товаров через агентство по поддержке и снабжению НАТО

Об этом сообщила Миссия Украины в НАТО в Twitter.

"Завершилась первая в истории Минобороны закупка военных товаров без посредников - через Агентство НАТО по поддержке и поставке для нужд ВСУ", - говорится в сообщении.

Министерство приобрело гусеничную ленту для боевых машин пехоты.

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