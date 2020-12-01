Австрийское архитектурное бюро строит театр в оккупированном Крыму, Украина рассматривает введение санкций
Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Facebook.
"В начале октября я позвонил директору бюро Вольфу Приксу и пытался убедить его не разрушать свою репутацию участием в этой косвенной и в то же время однозначной легитимизации аннексии. К сожалению, он не прислушался к моим аргументам", - написал Щерба.
Он отметил, что ему не остается ничего другого, как сообщить Приксу, что Украина рассматривает введение санкций в отношении него и его бюро.
"Наши партнеры по всему миру будут уведомлены, что когда-то респектабельное архитектурное бюро заключает сейчас сомнительные сделки с Путиным", - добавил посол.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb