Австрийское архитектурное бюро строит театр в оккупированном Крыму, Украина рассматривает введение санкций

1 декабря, 2020, 08:51

Украина может ввести санкции против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau, которое строит оперный театр в оккупированном Крыму

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Facebook.

"В начале октября я позвонил директору бюро Вольфу Приксу и пытался убедить его не разрушать свою репутацию участием в этой косвенной и в то же время однозначной легитимизации аннексии. К сожалению, он не прислушался к моим аргументам", - написал Щерба.

Он отметил, что ему не остается ничего другого, как сообщить Приксу, что Украина рассматривает введение санкций в отношении него и его бюро.

"Наши партнеры по всему миру будут уведомлены, что когда-то респектабельное архитектурное бюро заключает сейчас сомнительные сделки с Путиным", - добавил посол.