Антирекорд: в Киеве обнаружили почти 1,8 тыс. случаев COVID-19 за минувшие сутки

1 декабря, 2020, 10:59

В столице зафиксировано 72 277 подтвержденных случаев COVID-19

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.

В Киеве за сутки обнаружили наибольшее количество зараженных - 1799 человек.

31 человек в сутки умерла. Всего умерли 1323 киевлянина.

Заболели: 902 женщины, 791 человек, 63 девочки от 11 месяцев до 17 лет и 43 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.

Среди них- 63 медики.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали - 148 человек

Выздоровели в столице за сутки 409 человек. Всего переболело 23 252 киевлянина.