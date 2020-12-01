Антирекорд: в Киеве обнаружили почти 1,8 тыс. случаев COVID-19 за минувшие сутки
1 декабря, 2020, 10:59
В столице зафиксировано 72 277 подтвержденных случаев COVID-19
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.
В Киеве за сутки обнаружили наибольшее количество зараженных - 1799 человек.
31 человек в сутки умерла. Всего умерли 1323 киевлянина.
Заболели: 902 женщины, 791 человек, 63 девочки от 11 месяцев до 17 лет и 43 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.
Среди них- 63 медики.
В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали - 148 человек
Выздоровели в столице за сутки 409 человек. Всего переболело 23 252 киевлянина.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb