235 млн человек будут нуждаться в гумпомощи в 2021 году, - ООН
1 декабря, 2020, 10:27
235 млн человек будут нуждаться в гуманитарной помощи в 2021 году из-за COVID-19
Об этом говорится в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, передает Укринформ .
"Кризис COVID-19 столкнула миллионы людей с бедностью и способствовала гигантском росту гуманитарных потребностей", - отметил глава управления Марк Лоукок.
По подсчетам, для реагирования на последствия пандемии необходимо собрать $ 35 млн.
Эти деньги надо, чтобы обеспечить 160 млн человек в 56 странах мира убежищем, едой и медицинской помощью.
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