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235 млн человек будут нуждаться в гумпомощи в 2021 году, - ООН

235 млн человек будут нуждаться в гуманитарной помощи в 2021 году из-за COVID-19

Об этом говорится в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, передает Укринформ .

"Кризис COVID-19 столкнула миллионы людей с бедностью и способствовала гигантском росту гуманитарных потребностей", - отметил глава управления Марк Лоукок.

По подсчетам, для реагирования на последствия пандемии необходимо собрать $ 35 млн.

Эти деньги надо, чтобы обеспечить 160 млн человек в 56 странах мира убежищем, едой и медицинской помощью.

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