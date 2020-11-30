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Espreso.tvСпортЗащитник "Шахтера" пропустит матч с "Реалом" в ЛЧ

Защитник "Шахтера" пропустит матч с "Реалом" в ЛЧ


фото: Getty Images
Защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов пропустит матч против мадридского "Реала" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

"Горняки" провели тренировку накануне матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала", который состоится 1 декабря в Мадриде

Тренировкупропустили травмированные Давит Хочолава, Виктор Корниенко, Богдан Вьюнник, Исмаили, Евгений Коноплянка и Максим Малышев.

Также отсутствовал Сергей Кривцов, который ранее не попал в заявку донецкого клуба на матч 11-го тура УПЛ против "Днипра-1" (1:0). Теперь известно, что центрбэк травмирован и не сыграет с "Реалом". Подробности повреждения и сроки восстановления не сообщаются.

"Шахтер" набрал 4 очка и занимает в турнирной таблице группы B третье место. 7 пунктов имеет "Реал". У "Интера" 2 балла и последняя позиция. Лидером квартета является "Боруссия", которая набрала 8 очков.

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