Защитник "Шахтера" пропустит матч с "Реалом" в ЛЧ
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
"Горняки" провели тренировку накануне матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала", который состоится 1 декабря в Мадриде
Тренировкупропустили травмированные Давит Хочолава, Виктор Корниенко, Богдан Вьюнник, Исмаили, Евгений Коноплянка и Максим Малышев.
Также отсутствовал Сергей Кривцов, который ранее не попал в заявку донецкого клуба на матч 11-го тура УПЛ против "Днипра-1" (1:0). Теперь известно, что центрбэк травмирован и не сыграет с "Реалом". Подробности повреждения и сроки восстановления не сообщаются.
"Шахтер" набрал 4 очка и занимает в турнирной таблице группы B третье место. 7 пунктов имеет "Реал". У "Интера" 2 балла и последняя позиция. Лидером квартета является "Боруссия", которая набрала 8 очков.
- 25 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" крупно проиграл в Менхенгладбахе "Боруссии"
- В другом матче 4-го тура Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил миланский "Интер" со счетом 0:2.
- 27 ноября стало известно, что нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема рискует пропустить матч Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".
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