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Espreso.tvОбществоЗапрещенные мины производства РФ: у Кравчука рассказали подробности российской диверсии в зоне ООС

Запрещенные мины производства РФ: у Кравчука рассказали подробности российской диверсии в зоне ООС

В украинской делегации в Трехсторонней контактной группе рассказали подробности обнаружения ДРГ россиян

Об этом говорится в заявлении на сайте Украинской делегации в ТКГ.

Отмечается, шо в полосе ответственности одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи недалеко н.п. Луганское, с наблюдательного пункта был обнаружен подход ДРГ противника к украинским позициям.

Военнослужащие помешали врагу заминировать территорию огнем из штатного вооружения, после чего россияне отступили.

При осмотре пути отступления вражеской ДРГ были обнаружены средства минирования российского производства, в том числе три МОН-50 и оснащенный кассетный контейнер типа КСФ-1 с минами типа ПФМ-1, которые запрещены "Женевской конвенцией".

Кроме того, были обнаружены личные вещи и бронежилет с позывными "Мартин", "Худой" и "Григор", 2 вещевых мешка, бухта кабеля, 4 магазина, снаряженные патронами 5,45 мм.

Подходы к украинским позициям враг корректировал с помощью беспилотного летательного аппарата типа "Гранат", который входит в новейшего российского комплекса обеспечения действий артиллерии "Наводчик-2".

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Украинские военные сбили вражеский беспилотник, а материалы, изъятые с БПЛА, передали на изучение соответствующим структурам Объединенных сил.

"Проведение разведки с использованием БПЛА свидетельствует о несоблюдении врагом договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы", - говорится в заявлении украинской делегации в ТКГ.

О действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников немедленно было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

 

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