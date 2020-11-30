Выборы в Черновцах: полиция зарегистрировала 11 сообщений о нарушениях законодательства

30 ноября, 2020, 09:32

В воскресенье, 29 ноября, Нацполиция зарегистрировала 11 заявлений о нарушениях избирательного процесса во время второго тура выборов мэра Черновцов

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Черновицкой области.

"Большинство обращений, поступивших в полицию в период голосования, касались осуществления избирателями фото- и видеофиксации в кабинах для голосования. Также поступали сообщения о незаконных действиях с избирательными бюллетенями и нарушении сроков предвыборной агитации", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что второй тур выборов мэра Черновцов прошел без грубых нарушений законодательства. По двум обращениям следователи начали уголовные производства.

Напомним, по данным общественной сети ОПОРА, явка во втором туре на выборах в Черновцах составила 23%.

По данным экзит-полов, во втором туре выборов мэра Черновцов побеждает кандидат от партии "Единая альтернатива" Роман Кличук.

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