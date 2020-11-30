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Espreso.tvОбществоВыборы в Черновцах: полиция зарегистрировала 11 сообщений о нарушениях законодательства

Выборы в Черновцах: полиция зарегистрировала 11 сообщений о нарушениях законодательства

В воскресенье, 29 ноября, Нацполиция зарегистрировала 11 заявлений о нарушениях избирательного процесса во время второго тура выборов мэра Черновцов

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Черновицкой области.

"Большинство обращений, поступивших в полицию в период голосования, касались осуществления избирателями фото- и видеофиксации в кабинах для голосования. Также поступали сообщения о незаконных действиях с избирательными бюллетенями и нарушении сроков предвыборной агитации", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что второй тур выборов мэра Черновцов прошел без грубых нарушений законодательства. По двум обращениям следователи начали уголовные производства.

  • Напомним, по данным общественной сети ОПОРА, явка во втором туре на выборах в Черновцах составила 23%.
  • По данным экзит-полов, во втором туре выборов мэра Черновцов побеждает кандидат от партии "Единая альтернатива" Роман Кличук.

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