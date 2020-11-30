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Espreso.tvОбществоВСУ могут получить на вооружение украинский боевой дрон "Сокол-300" через год, - глава Укроборонпрома

ВСУ могут получить на вооружение украинский боевой дрон "Сокол-300" через год, - глава Укроборонпрома


фото: Оборонно-промисловий кур'єр
Украинский аналог турецкого ударного беспилотника "Байрактар" - "Сокол-300" могут принять на вооружение уже через год при условии достаточного финансирования программы

Об этом глава госконцерна "Укроборонпром" Игорь Фоменко рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Это аналог того же турецкого "Байрактара". При наличии финансирования через год он может быть принят на вооружение", - отметил Фоменко.

Он отметил, что главной особенностью отечественного беспилотника "Сокол-300" является то, что КБ "Луч", как разработчик высокоточных ракетных систем, может идеально адаптировать его под свои разработки.

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"Как по мне, это гениальная идея, и дай бог, чтобы она была реализована", - добавил глава госконцерна "Укроборонпром".

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