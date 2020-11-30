ВСУ могут получить на вооружение украинский боевой дрон "Сокол-300" через год, - глава Укроборонпрома
Об этом глава госконцерна "Укроборонпром" Игорь Фоменко рассказал в интервью "РБК-Украина".
"Это аналог того же турецкого "Байрактара". При наличии финансирования через год он может быть принят на вооружение", - отметил Фоменко.
Он отметил, что главной особенностью отечественного беспилотника "Сокол-300" является то, что КБ "Луч", как разработчик высокоточных ракетных систем, может идеально адаптировать его под свои разработки.
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"Как по мне, это гениальная идея, и дай бог, чтобы она была реализована", - добавил глава госконцерна "Укроборонпром".
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