Впервые за осень ВОЗ зафиксировала уменьшение количества случаев заражения COVID-19 в мире

30 ноября, 2020, 20:17

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала снижение количества новых случаев COVID-19 в мире

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус во время брифинга, передает "РБК-Украина".

"На прошлой неделе количество новых выявленных случаев по всему миру впервые с сентября снизилось. Это связано с сокращением числа случаев в Европе благодаря эффективности сложных, но необходимых мер, введенных в последние недели", - сказал он.

Глава ВОЗ призвал в связи с новогодними праздниками проявить ответственность и принять все меры, чтобы не допустить новой вспышки заболевания.

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