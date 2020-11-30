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Espreso.tvМирВерховный суд отменил приговор третьему президенту Кыргызстана Атамбаеву

Верховный суд отменил приговор третьему президенту Кыргызстана Атамбаеву


фото: ria
Верховный суд Кыргызстана отменил приговоры двух инстанций третьему президенту Алмазбеку Атамбаеву по делу о незаконном освобождении так называемого вора в законе Азиза Батукаева

Об этом сообщает АКИpress.

Суд 30 ноября отменил приговоры Атамбаеву. Само дело направлено в Первомайский районный суд Бишкека на новое рассмотрение.

Ранее суд приговорил Атамбаева в этом деле до 11 лет и двух месяцев лишения свободы. Суд признал его виновным по ст. 319 («Коррупция»). По этому же делу бывший генеральный прокурор Индира Джолдубаева была признана виновной по ст. 304 ("Злоупотребление служебным положением") и оштрафована на 5 млн сомов ($60 тыс.).

  • Напомним, в июне Атамбаев был признан виновным в коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и приговорен к 11 годам и двум месяцам лишения свободы. Суд также принял решение о конфискации имущества Атамбаева и лишении его государственных званий и наград.

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