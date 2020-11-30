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Espreso.tvОбществоВ ВСУ COVID-19 болеет 3140 военнослужащих

В ВСУ COVID-19 болеет 3140 военнослужащих


фото: reuters
По состоянию на 10:00 понедельника 30 ноября в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет 3140 военнослужащих

Об этом сообщает в Facebook Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

В течение суток 29 ноября в ВСУ зарегистрировано 68 новых случаев заболевания COVID-19, из них в медицинские учреждения госпитализирован 21 человек, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 47 человек.

Вследствие заболевания коронавирусом за время пандемии в ВСУ умерли 26 человек, 7064 военнослужащих выздоровели. На изоляции (в том числе самоизоляция) сейчас находится 412 человек, в ближайшие трое суток срок изоляции всплывает для 65 человек.

Эпидемическая обстановка в Вооруженных Силах Украины. По состоянию на 10.00 30 ноября в Вооруженных Силах Украины острой ...

Опубликовано Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины Понедельник, 30 ноября 2020 г.

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