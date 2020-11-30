В Великобритании ученые представили нейросеть, которая превращает текст в видео с жестовым языком

30 ноября, 2020, 14:11

В Великобритании ученые Университета Суррея представили алгоритм, который может превратить текст в видео с человеком, который будет показывать текст на языке жестов

Соответствующую статью опубликовали на ресурсе препринтов arXiv.

Отмечается, что разработчики создали алгоритм, который может переводить текст жестовой речью. В частности нейросеть отдельно учится качественно рисовать кисти рук, потому что именно они важны для точного сурдоперевода.

"Далее текст проходит через кодирование и превращается в скелетную модель тела, которая показывает текст жестами. После этого последовательность поз кодируется в вектор, а он объединяется с изображением человека, которое нужно анимировать. Тогда последовательность поз передается на нейросеть U-Net, которая превращает смену поз в реалистичное видео ", - говорится в сообщении.

Как отметили разработчики, созданный алгоритм также совершенствует свои навыки. Он анализирует, насколько удачно создал скелетную модель тела, и делает ее лучшей в следующий раз.

"Работу нейросети проверили на записях работы переводчиков жестового немецкого языка. Оказалось, что алгоритм достиг значительного сходства с изображением жестов сурдопереводчика, в частности алгоритм точно воспроизводил движения кистей", - говорится в сообщении.

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