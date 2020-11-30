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Espreso.tvОбществоВ Украине с апреля уволились более пяти тысяч врачей специализированного звена, - НСЗУ

В Украине с апреля уволились более пяти тысяч врачей специализированного звена, - НСЗУ

С апреля 2020 года уволились более 5 тыс. врачей специализированного звена

Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины.

"По данным электронной системы здравоохранения, с апреля этого года освободилось немногим более 5000 врачей специализированного звена", - говорится в сообщении.

В свою очередь отмечается, что система зарегистрировала более тысячи новых специалистов.

"Трансформация системы обнаружила пробелы на медицинском рынке труда и создала спрос на новые специальности", - отметили в ведомстве.

  • Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что минимальная зарплата врачей в следующем году должна быть установлена на уровне 22-25 тыс. грн в месяц.
  • В свою очередь Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) назвала среднемесячные расходы медицинских учреждений на заработные платы работников.

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