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Espreso.tvОбществоВ Славянске агрессивная женщина избила девушку-фельдшера "скорой", требуя немедленно сделать ребенку ПЦР-тест

В Славянске агрессивная женщина избила девушку-фельдшера "скорой", требуя немедленно сделать ребенку ПЦР-тест


фото: reuters
В ночь с 29 на 30 ноября женщина избила фельдшера скорой экстренной помощи, когда та приехала на вызов к ребенку с температурой

Об этом сообщает Донецкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

"Выезжая сегодня ночью на вызов по поводу повышения температуры тела у ребенка, фельдшер, а это была хрупкая девушка, даже представить себе не могла, чем он закончится. А зикинчилось тем, что агрессивная мать ребенка, требуя нецензурной бранью проведения ПЦР, нанесла телесные повреждения фельдшеру , разбила пульсоксиметр и повредила сумку с медикаментами. Шокирующим является также тот факт, что другие члены семьи безразлично за всем этим безобразием наблюдали. К счастью с фельдшером все в порядке, по сравнению с тем, что могло произойти", - говорится в сообщении.

Медики вызвали наряд полиции, которая составила протокол по факту нарушения.

"Еще раз напоминаем, что бригады экстренной медицинской помощи не проводят тестирование на COVID-19 никаким методом", - подчеркнули в центре.

 

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