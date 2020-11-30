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В селе на Харьковщине 14-летний подросток угнал и разбил три авто за день


фото: Поліція Харківської області
В поселке Алексеевка Краснокутского района 14-летний парень за сутки похитил три автомобиля, снес один забор и врезался в два дерева

Об этом сообщает "Суспільне".

Об исчезновении автомобилей жители села сообщили в полицию 29 ноября.

Сначала юноша похитил УАЗ, на котором въехал в забор частного владения. Второй жертвой подростка стал ВАЗ-2121. На "Жигулях" он снес забор соседнего дома и врезался в дерево.

В другое дерево несовершеннолетний врезался уже за рулем Folkswagen Transporter.

Полиция установила личность правонарушителя и вернула машины владельцам.

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"Если вину подростка докажут в суде, он будет нести ответственность самостоятельно", - отметила пресс-секретарь полиции Алена Соболевская в комментарии Суспільному.

Следователи расследуют событие по статье "Незаконное завладение транспортным средством». Максимальное наказание по этой статье предусматривает пять лет заключения.

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