В селе на Харьковщине 14-летний подросток угнал и разбил три авто за день
Об этом сообщает "Суспільне".
Об исчезновении автомобилей жители села сообщили в полицию 29 ноября.
Сначала юноша похитил УАЗ, на котором въехал в забор частного владения. Второй жертвой подростка стал ВАЗ-2121. На "Жигулях" он снес забор соседнего дома и врезался в дерево.
В другое дерево несовершеннолетний врезался уже за рулем Folkswagen Transporter.
Полиция установила личность правонарушителя и вернула машины владельцам.
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"Если вину подростка докажут в суде, он будет нести ответственность самостоятельно", - отметила пресс-секретарь полиции Алена Соболевская в комментарии Суспільному.
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