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В Польше суд арестовал украинца за попытку убить своих соотечественников

В Польше суд в Жешуве арестовал 19-летнего гражданина Украины, который ночью пытался убить двух украинских студентов

Об этом сообщила пресс-секретарь районного суда в Жешуве Алиция Куронь, передает Укринформ.

Районный суд в Жешуве арестовал на три месяца украинца, которому инкриминируют попытку двойного убийства. Суд решил применить в отношении подозреваемого меру пресечения в виде ареста до 26 февраля следующего года в связи с опасением побега.

Пресс-секретарь отметила, что после совершения преступления молодой человек скрылся, но после объявления его в розыск на следующий день сдался органам правопорядка. Украинец признал свою вину и дал показания в прокуратуре.

Ему грозит от 8 до 25 лет заключения или пожизненное заключение.

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