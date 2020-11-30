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В ОРДЛО присутствуют более 35 тыс. боевиков оккупационных войск, - разведка

На оккупированных частях Донецкой и Луганской областей проходят службу около 3 тыс. российских кадровых военных

Об этом заявил представитель Главного управления Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает пресс-служба ведомства.

Комментируя проведение оккупантами проверки мобилизационной готовности, он отметил, что более укомплектованными являются тыловые части и подразделения обеспечения боевиков.

"Проблема, связанная с мобилизационными ресурсами, была выявлена в ходе проверок 1 и 2 АК (армейских корпусов) комиссией Генерального штаба ВС России, и в авральном порядке сейчас осуществляется устранение недостатков", - рассказал Скибицкий.

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По данным разведки, численность оккупационных войск составляет 35,5 тыс. человек. В 1 и 2 АК проходят службу около 3 тыс. российских кадровых военных.

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