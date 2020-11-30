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В киевском метро запустили вагон с вертикальными поручнями


фото: київський метрополітен
В столичном метро запустили вагон с вертикальными поручнями. Тестовый вагон работает на зеленой ветке

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

"Экспериментальные поручни для удобства пассажиров установлены на двух средних дверях. На двух других дверях конструкция не монтировалась для комфортной возможности входа в вагон маломобильных пассажиров на колясках", - говорится в сообщении.

В подземке отметили, что поскольку вагон выпускается без таких перил, то согласование установления требовало достаточно долгого времени.

Следующие несколько месяцев вагон будет курсировать в режиме тестирования, после чего будет приниматься решение о переоснащении других вагонов подземки.

Дополнительные поручни есть у многих модификациях иностранных метрополитенов.

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