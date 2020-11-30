В Киеве возможен вариант работы метро утром и вечером, - Госпродпотребслужба о локдауне

30 ноября, 2020, 21:19

В Киеве ограничат деятельность метро, школ и детских садов в случае принятия решения о локдауне

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, сообщает Сегодня.

Рубан подчеркнул, что пока нет официального документа, но о введении локдауна обязаны предупредить заранее.

"Все даты введения локдауна должны быть согласованы с бизнесом и об этом должны быть заранее предупреждены все субъекты. Что же касается работы метрополитена, то, если вводится локдаун, проводятся и ограничительные мероприятия по работе транспорта", - рассказал он.

По мнению Рубана, транспорт должен обеспечить работу всех стратегически важных предприятий города. А уже в зависимости от необходимости власти должны принимать решение, что будет работать - наземный транспорт или метрополитен.

"Это не вопрос одного дня. Например, возможен вариант работы метрополитена в утренние и вечерние часы, чтобы обеспечить жизнедеятельность города", - добавляет Рубан.

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