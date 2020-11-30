В Кремле охранник совершил самоубийство во время несения службы

30 ноября, 2020, 14:07

Сотрудник Федеральной службы охраны совершил самоубийство во время несения службы на территории Кремля в Москве

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники и BAZA.

По словам источников, сотрудник покончил с собой во время службы. Его коллеги рассказали, что причиной происшествия "могло стать равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы, а также многочисленные переработки"

Источник ТАСС при этом опровергло информацию о том, что сотрудник был задействован в личной охране Путина.