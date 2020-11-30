В Кремле охранник совершил самоубийство во время несения службы
30 ноября, 2020, 14:07
Сотрудник Федеральной службы охраны совершил самоубийство во время несения службы на территории Кремля в Москве
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники и BAZA.
По словам источников, сотрудник покончил с собой во время службы. Его коллеги рассказали, что причиной происшествия "могло стать равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы, а также многочисленные переработки"
Источник ТАСС при этом опровергло информацию о том, что сотрудник был задействован в личной охране Путина.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-