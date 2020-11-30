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В Карпатах создадут национальный природный парк "Королевские Бескиды"

На территории Карпатских гор создадут новый национальный природный парк, получивший название "Королевские Бескиды"

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Национальный природный парк "Королевские Бескиды" создается во Львовской области. В его территорию должны включить почти 9 тыс. га коммунальных земель, находящихся в подчинении "Старосамборского дочернего лесохозяйственного предприятия "Галсельлес", а именно: 8691 га, которые изымаются и предоставляются национальном природному парку в постоянное пользование, и 306 га в пределах Днестровского лесничества, включаемых в его территорию без изъятия у землепользователя", - говорится в сообщении.

Соответствующий указ 30 ноября подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Теперь Кабинет министров должен обеспечить утверждение в течение шести месяцев положения о национальном природном парке "Королевские Бескиды". Также правительство должно предусмотреть в государственном бюджете на 2021 год средства для функционирования нацпарка.

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