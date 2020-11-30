В Грузии сообщили, что страна вошла в пик второй волны COVID-19
30 ноября, 2020, 17:26
Глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что страна вошла в пик второй волны распространения коронавируса
Об этом сообщает издание "Новости Грузии".
"Мы думаем, что количество случаев может еще немного вырасти, но мы должны остаться примерно на этом уровне", - заявил он.
По словам Гамкрелидзе, продолжительность пика коронавируса будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от того, насколько будут жители соблюдать карантин.
При этом эпидемиолог заявил, что "эпидемическая ситуация в стране сложная, но управляемая".
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