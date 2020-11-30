В Беларуси мужу Тихановской выдвинули новое обвинение, срок содержания в СИЗО по предварительным всплывает

30 ноября, 2020, 11:23

Белорусскому политзаключенному Сергею Тихановскому, который находится за решеткой в СИЗО более полугода, предъявлены новые обвинения

Об этом сообщает портал TUT.by .

Накануне окончания срока задержания в СИЗО политзаключенному, которого арестовали во время президентской кампании летом, Сергею Тихановскому выдвинули новые в разжигании социальной розни.

Отмечается, что Тихановский находится в СИЗО уже полгода. По закону его должны или отпустить, или направить дело в суд.

Однако следователи предъявили ему новое обвинение, что позволяет удерживать мужчину в СИЗО еще год.

Сейчас Тихановского обвиняют по трем статьям:

организация действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК наказывается штрафом, или арестом, или лишением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок) в связи с событиями в Гродно 29 мая, где политзаключенного и задержали;

препятствование работе Центральной избирательной комиссии (ст. 191 УК, наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок)

разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной розни или вражды, совершенное группой лиц или повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия (ч. 3 ст. 130 УК, наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет)

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо