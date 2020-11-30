Украина недофинансирует незащищенные статьи бюджета текущего года на 150-220 млрд грн, - экономист Савченко
30 ноября, 2020, 22:30
В этом году государство недофинансирует незащищенные статьи бюджета на 2020 год примерно на 150-220 млрд грн
Такую позицию высказал Александр Савченко, экономист, ректор Международного института бизнеса, в эфире программы Большой эфир Василия Зимы на телеканале Еспресо.
"Мы недофинансируем незащищенные статьи бюджета на сумму примерно 150-220 млрд грн, точно я не могу сказать. Это огромные деньги, это недополучение ВВП", - сказал Савченко.
В бюджете не хватает $3 млрд до конца года, сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью "BBC Украина".
- Дефицит бюджета планируют компенсировать с помощью невозврата НДС и привлечения средств через банки.
- "Печати денег" не будет, прогнозирует Ольга Василевская-Смаглюк, народный депутат из фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
- Если правительство не найдет $3 млрд, то будет большое недофинансирование некоторых расходов бюджета, не будет капитальных инвестиций. В то же время в таком случае реальный дефицит бюджета в этом году составит 4,5%, а не 7%, сказал главный редактор Liga.net в эфире программы "Капитал".