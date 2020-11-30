Украина недофинансирует незащищенные статьи бюджета текущего года на 150-220 млрд грн, - экономист Савченко

30 ноября, 2020, 22:30

В этом году государство недофинансирует незащищенные статьи бюджета на 2020 год примерно на 150-220 млрд грн

Такую позицию высказал Александр Савченко, экономист, ректор Международного института бизнеса, в эфире программы Большой эфир Василия Зимы на телеканале Еспресо.

"Мы недофинансируем незащищенные статьи бюджета на сумму примерно 150-220 млрд грн, точно я не могу сказать. Это огромные деньги, это недополучение ВВП", - сказал Савченко.

В бюджете не хватает $3 млрд до конца года, сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью "BBC Украина".