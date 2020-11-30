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Espreso.tvОбществоУдалили 120-мм гематому и часть черепа: Балух рассказал о восстановлении в клинике

Удалили 120-мм гематому и часть черепа: Балух рассказал о восстановлении в клинике

После выписки из реанимации Владимир Балух ежедневно проходит процедуры, заявляет, что идет на поправку, однако жалуется на головные боли от нагрузок

Об этом экс-узник Кремля Владимир Балух рассказал в интервью "Цензор.НЕТ".

Журналисты встретились с экс-узником Кремля Владимиром Балухом в клинике, где он проходит реабилитацию. Врачи разрешили им общаться с пациентом через стекло, чтобы случайно не заразить коронавирусом. Мужчина имеет впадину на правой части черепа после операций и удаления 120-мм гематомы, однако помнит всех, говорит, читает, ходит и проходит курс реабилитации.

"Меня здесь очень прессуют. В будни с утра до вечера я занят. На тренажерах хожу по пять км, затем на велосипеде проезжаю по 22 км. У меня такое ощущение, что меня готовят к Олимпийским играм. Только в выходные оставляют в покое" , - рассказал Балух.

Мужчина отметил, что после того, как пришел в себя в реанимации, первое время не чувствовал вкуса блюд. По его словам, он "очень удивился", когда узнал, что пролежал в коме больше месяца.

"Я уже привык к тому, что нет части кости. Спокойно касаюсь головы, мою ... Время от времени вечером меня беспокоят головные боли. Но я целый день себя нагружаю. Может, это с этим связано. Да и погода меняется. Достаточно отдохнуть, полежать - и боль проходит ", - пояснил Балух.

  • Напомним, 8 сентября Владимира Балуха поместили в реанимацию с черепно-мозговой травмой, которую тот получил в Гидропарке после спора с охранником, которому сделал замечание, чтобы обращался к нему на украинском языке.
  • Балуха выписали из больницы скорой помощи. Он начал проходить реабилитацию и лечение в частном научно-практическом центре нейрореабилитации "Нодус".

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