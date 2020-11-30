Тесты на COVID-19, часы и духи: ГНСУ разоблачила контрабанду из РФ

30 ноября, 2020, 17:34

На Сумщине пытались переправить из России духи, часы, аксессуары и партии тестов для выявления COVID-19 более чем на 9 млн грн

Об этом говорится в сообщении ГНСУ.

"Совместный пограничный наряд от отделения "Великая Писаревка" и пограничного оперативно-розыскного отделения "Краснополье" Сумского отряда во время несения службы у населенного пункта Александровка заметил на берегу реки Ворскла, которая протекает недалеко от границы, движение четырех неизвестных лиц. Чтобы задержать вероятных правонарушителей пограничники осуществили предупредительный выстрел вверх. Однако нарушители, бросив свою ношу, обратились в бегство на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 12 картонных ящиках, которые они переместили с территории России на территорию Украины, было обнаружено большое количество медицинских средств, в т.ч. и тестов для выявления COVID-19.

"Также в одном из ящиков найдено две пары швейцарских часов класса "люкс"- HUBLOT, эксклюзивные мужские запонки швейцарской компании Patek Philippe, два флакона духов Accento Sospiro и Sospiro Opera, а также четыре футляра для хранения элитных часов", - говорится в сообщении.

Сейчас товар, общая стоимость которого может достигать более 9 млн грн, доставлен в пограничное подразделение. Продолжаются мероприятия по поиску лиц, причастных к совершению противоправных действий.

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