Телеканал "Прямой" заявил, что Печерский суд разрешил провести у них обыск
Об этом телеканалу "Прямой" стало известно из собственных источников.
"Такие действия суда и правоохранительных органов в лице Государственного бюро расследований коллектив Прямого расценивает как попытку повлиять на работу телеканала и давление на свободу слова. Соответствующие письма телеканал направит в международные учреждения и призывает коллег не быть равнодушными и приобщиться к поддержке телеканала", - говорится в заявлении вещателя.
Напомним, летом руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий в интервью заявил, что в так называемом "деле Прямого канала" была поставлена задача ареста телеканала, и такие указания давал первый заместитель директора ГБР, бывший адвокат Януковича Александр Бабиков
7 ноября 2019 годаследователи ГБР пришли с обысками к владельцу канала "Прямой" Владимиру Макеенко.
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