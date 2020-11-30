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Espreso.tvОперація об'єднаних силСБУ предупредила теракт "ДНР" в Донецкой области

СБУ предупредила теракт "ДНР" в Донецкой области


фото: СБУ
В Донецкой области местный житель по заданию кураторов "ДНР" пытался взорвать подстанцию распределения электроэнергии в районе проведения операции Объединенных сил

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

В СБУ отметили, что мужчина по заданию так называемого "Министерства госбезопасности ДНР" пытался взорвать подстанцию распределения электроэнергии в зоне проведения операции Объединенных сил.

"Он изъял из заранее подготовленного схрона самодельное взрывное устройство, которое планировал заложить на объекте, привести в боевую готовность и осуществить террористический акт. По замыслу кураторов, взрыв должен был дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и запугать население", - рассказали в спецслужбе.

Изъята бомба. Фото - СБУ

Силовики задержали злоумышленника. Ему сообщено о подозрении в создании террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК)

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