СБУ предупредила теракт "ДНР" в Донецкой области
Об этом сообщает пресс-служба СБУ .
В СБУ отметили, что мужчина по заданию так называемого "Министерства госбезопасности ДНР" пытался взорвать подстанцию распределения электроэнергии в зоне проведения операции Объединенных сил.
"Он изъял из заранее подготовленного схрона самодельное взрывное устройство, которое планировал заложить на объекте, привести в боевую готовность и осуществить террористический акт. По замыслу кураторов, взрыв должен был дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и запугать население", - рассказали в спецслужбе.
Изъята бомба. Фото - СБУ
Силовики задержали злоумышленника. Ему сообщено о подозрении в создании террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК)
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